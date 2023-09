Guillano Schoop nieuwe PG op Curaçao

DEN HAAG – Guillano Schoop is de nieuwe baas op het Openbaar Ministerie in Willemstad. De kersverse Procureur-Generaal volgt Ton Maan op. De benoeming gaat in op 1 februari volgend jaar.

Schoop is gedurende het selectietraject de meest stevige kandidaat bevonden, met een relevant netwerk en sterke worteling in de regio. Na een loopbaan bij opsporingsdiensten en het OM is hij momenteel plaatsvervangend hoofdofficier voor Curaçao.

Als waarnemend hoofdofficier BES heeft Schoop de ketenrelaties verbeterd. Tevens brengt hij als docent inhoud en praktijk met elkaar in verbinding, aldus het persbericht.

Gemeenschappelijk Hof

De procureur-generaal van Curaçao en de overige eilanden, met uitzonderingen van Aruba, heeft over het algemeen vergelijkbare verantwoordelijkheden als die in Nederland, maar aangepast aan de specifieke behoeften en wetgeving in dit deel van het Konnkrijk.

De procureur-generaal fungeert als de belangrijkste juridisch adviseur van de regering en verstrekt juridisch advies aan overheidsfunctionarissen en instanties over wetgeving, beleid en juridische procedures die van toepassing zijn op Curaçao.

Hij is verantwoordelijk voor het toezicht houden op het openbaar ministerie van Curaçao, Sint Maarten en de BES-elanden en kan besluiten tot strafrechtelijke vervolging in zaken van strafbare feiten.

De procureur-generaal kan toezicht houden op strafrechtelijke onderzoeken die worden uitgevoerd door de politie en andere wetshandhavingsinstanties om ervoor te zorgen dat deze in overeenstemming zijn met de wet.

Hij kan betrokken zijn bij het ontwikkelen van juridisch beleid en hervormingen om ervoor te zorgen dat het rechtssysteem effectief en rechtvaardig functioneert.