Sint Maarten Gumbs: Politieke partijen op Sint-Maarten moeten serieus reflecteren op hun leiderschap

Volgens politiek analist Edwin W. Gumbs moeten de politieke partijen op Sint-Maarten dringend hun leiderschap en rol binnen de samenleving heroverwegen. Deze oproep komt na de recente vervroegde verkiezingen op 19 augustus, waarin duidelijk werd dat de nummer één partijleiders van verschillende partijen aanzienlijk terrein verloren ten opzichte van andere kandidaten binnen hun eigen partij.

Tijdens de verkiezingen op 11 januari dit jaar verloor Roland Brison, lijsttrekker van de United People’s Party (UPP), van zijn partijgenoot Omar Ottley, die 774 stemmen behaalde tegenover Brison’s 254.

Melissa Gumbs, lijsttrekker van de Party for Progress (PFP), werd eveneens verslagen door Ludmilla de Weever met 569 tegen 462 stemmen. Deze trend zette zich voort in de verkiezingen van 19 augustus.

Silveria Jacobs, voormalig premier en lijsttrekker van de National Alliance (NA), kreeg slechts 283 stemmen, waarmee ze werd ingehaald door drie andere kandidaten op de lijst. Jacobs slaagde er niet in om een zetel in het parlement te bemachtigen, en de NA implodeerde, waarbij geen enkele fractie voldoende stemmen haalde voor een directe zetel. De NA verloor 1.191 stemmen, een aanzienlijke daling.

Ook Christophe Emmanuel van de Nation Opportunity Wealth (NOW) partij en Melissa Gumbs van de PFP zagen hun leiderschap betwist worden. Emmanuel verloor van Lyndon Lewis, terwijl Gumbs opnieuw werd overtroffen door Ludmilla de Weever, die haar voorsprong verder vergrootte. Sarah A. Wescot-Williams van de Democratic Party (DP) verloor eveneens terrein aan Grisha S. Heyliger-Marten.

De verkiezingsresultaten tonen aan dat de kiezers in toenemende mate hun vertrouwen verliezen in het gevestigde leiderschap van deze partijen. Gumbs wijst erop dat de genereuze vergoeding van bijna US$ 150.000 (bruto) per jaar voor parlementariërs mogelijk bijdraagt aan interne machtsstrijd binnen de partijen.

De politieke partijen op Sint-Maarten worden nu geconfronteerd met de uitdaging om het vertrouwen van hun achterban te herwinnen en te zorgen voor een representatieve en effectieve leiding die de belangen van de bevolking dient.

