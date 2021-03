Guus Hiddink debuteert met een riante 5-0 zege

28 Gedeeld

Guus Hiddink heeft donderdagavond bij zijn debuut als bondscoach van Curaçao overtuigend met 5-0 gewonnen van St. Vincent and the Grenadines.

Vanaf de aftrap in Willemstad begon Curaçao sterk. Na één minuut lag de bal al in het doel. Juninho Bacuna, de oud FC Groningen speler nam de treffer voor zijn rekening. Ook het derde doelpunt kwam van zijn voet. Anthony van den Hurk maakte daarvoor al 2-0. Jarchinho Antonia, speler van SC Cambuur en oud-speler van ADO Den Haag scoorden ook.

Het Curaçaose elftal dat eerder al door Patrick Kluivert en Remko Bicentini werd getraind bestaat uit spelers met Curaçaose roots die in Nederland en in andere Europese competities spelen.

Curaçao moet in de eerste ronde op weg naar het WK in Qatar ook nog tegen Cuba, de Britse Maagdeneilanden en Guatamala spelen. De ploeg van Guus Hiddink is favoriet voor de groepswinst. Het elftal staat op de 76 plaats van de FIFA-wereldranglijst. Guatamala komt daarna op plek 130. Dat land won vanavond met 1-0 van Cuba.