Guus Hiddink en staf leggen uit waarom het mis ging met de Curaçaose voetbalbond FFK

Technisch manager Guus Hiddink, bondscoach Art Langeler en teamchef Bertus Holkema doen een boekje open over de desorganisatie van de Curaçaose voetbalbond. De drie werden door de bond opzij gezet of hielden de eer aan zichzelf.

In februari 2022 werd Guus Hiddink door de Curacaose voetbalbond FFK gevraagd om een staf in te richten voor het komende interlandjaar. De FFK wilde graag een frisse start maken met een ervaren staf uit Nederland, om zo de structuur van het nationale team en de infrastructuur van het voetbal op Curacao een impuls te geven.

Hiddink nam deze opdracht aan en ging met Bertus Holkema, de teammanager aan de slag. Zij kwamen bij Art Langeler uit via Gillian Justiana, die goede werkervaringen had met Art. Guus en Art kenden elkaar al goed vanuit PSV en de KNVB. Gezien de financiële positie van de bond werd er gekozen voor een parttime constructie voor een jaar, zo kon Art een andere baan aannemen en dit gaf de FFK wat financiële lucht voor dit jaar.

Rimpels

De voorbereidingen op de interland-periode liepen voorspoedig. De staf was snel ingericht en kwamen regelmatig bij elkaar om de selectie te bespreken, nieuwe kandidaat-internationals te benaderen en de uitnodigingen voor te bereiden.

Maar hier kwamen de eerste rimpels. De FFK wilde zelf de controle hebben over de te sturen brieven. Dit kwam de kwaliteit volgens de drie niet ten goede: taalfouten, verschillende data, verkeerde spelers die verschillende brieven kregen, ennog meer.

Doordat de bond ook nog een wedstrijd van Curaçao tegen Ajax liet plannen buiten de interlandperiode en door een andere organisatie liepen aanvlieg-tijden, hotelreserveringen, reisschema’s en voorbereiding door elkaar met chaos tot gevolg.

Toen Art Langeler een dag op het eiland was werd Bertus Holkema door de FFK ontslagen. Hierdoor was er geen organisatie meer rond het team. Guus Hiddink was niet gekend in dit besluit, en was uiteraard not amused. In overleg met Langeler en Holkema besloten de drie de interlandperiode wel te doen.

Art hield een soort dagboek bij en de drie zouden na de interlandperiode en na een grondige evaluatie beslissen of en op welke manier ze door zouden gaan. “Zomaar mensen ontslaan zonder inspraak past niet in onze manier van werken.”

De drie zeggen vol goede moed de periode in te zijn gegaan, de team-manager-zaken werden op voorspraak van de voorzitter van de FFK neergelegd bij anderen, die het in zijn opinie net zo goed, zo niet beter konden invullen dan Holkema.

Bertus Holkema

Fout

“Ik hoef niet in te gaan op alles wat daarna fout ging, de meesten van jullie zijn daarbij geweest, zeggen de drie. “Maar ondanks de grenzen die overgegaan zijn en de grove nalatigheden tijdens de interlandperiode hebben we met elkaar er het beste van gemaakt, en zonder zware blessures en ongelukken hebben we onze huid zo duur mogelijk verkocht. Respect voor de spelers en de staf, er is toch goed getraind en naar behoren gepresteerd.”

De organisatie bleek dramatisch, zo stellen de drie. Op meerdere accommodaties was niet duidelijk wie op welke hotelkamer sliep, soms hadden spelers zelfs geen kamer voor spelers. 24 uur reizen een paar uur na een gespeelde zware interland, met een dag erna weer een interland op het programma zonder centrale voeding/herstelmaaltijden, een op corona positief geteste persoon toch laten reizen. Het gebeurde allemaal.

Art Langeler heeft stevige feedback geuit en er alles aan gedaan om te voorkomen dat het nog erger ging worden. Hij merkte op dat de feedback gebagatelliseerd werd en op een aantal punten zelfs ontkend door de voorzitter van de FFK, “terwijl die er nota bene zelf bij was”, aldus Holkema.

“Gevaarlijk en bijzonder onprofessioneel. Op dat moment werd ook direct helder dat Art en Guus op deze manier niet verantwoordelijk meer wilden zijn voor dit geheel. Veiligheid van spelers en stafleden staat boven alles.”

Betalingen

Na de interlandperiode is er geen enkel contact geweest tussen de bond en de technische staf die ondertussen weer in Nederland was. Ook is er contact gezocht met Guus Hiddink als technisch directeur.

In de evaluatie tussen Langeler en Hiddink werd duidelijk dat dit nooit meer zo mocht gaan, en Hiddink gaf aan te gaan stoppen, ook door de manier waarop er met Holkema was omgegaan.

De drie spraken af dat ze bij contact van de FFK de evaluatie zouden gaan doen en daarna zouden bekijken of er nog draagvlak was voor Langeler om door te gaan als bondscoach. “Vervelende bijkomstigheid: ondanks toezeggingen werd er niet betaald voor geleverde diensten”, aldus Holkema.

Deze evaluatie en de betalingen moeten nog steeds plaatsvinden, maar zijn ingehaald door de mail die Art Langeler afgelopen maand ontving, waarin werd aangekondigd dat het contract ontbonden ging worden door de FFK.

Op dezelfde manier als met Holkema werd hij bedankt voor zijn diensten, met de aantekening dat het werken bij FC Groningen in de ogen van de FFK niet verenigbaar is met het werken voor als bondscoach. De voetbalbond was niet blij was met vermeende negatieve berichtgeving van Langeler op zijn blog op LinkedIn.

Vol verbazing, want de drie zagen juist wel aanknopingspunten om door te gaan, mits er organisatorisch dingen zouden veranderden.

Van de spelers en spelersraad had Langeler immers de signalen gekregen dat er prettig gewerkt was op voetbaltechnisch gebied, de technische staf goed was en de ‘problemen’ toch echt alleen van organisatorische aard waren. Met een rondje bellen naar verschillende spelers werd dit nog een keer bevestigd. Maar de FFK bleef bij zijn standpunten, eenzijdige ontbinding vanuit de bond per 31 juli.

Zowel Bertus Holkema als Art Langeler hebben nog een substantieel bedrag voor geleverde diensten uitstaan bij de FFK, contract-verplichtingen en eigen voorgeschoten geld. “Het kan dus zijn dat dit nog een staartje krijgt”, zegt Holkema.