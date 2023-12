Guyana bezorgd over mogelijke invasie Venezuela om olie

GEORGETOWN – Guyana uit zijn bezorgdheid over een mogelijke invasie door Venezuela in het licht van een aankomend referendum in Venezuela over de annexatie van een groot deel van het Guyanese grondgebied, Essequibo. Dat meldt Edwin Koopman in de Nederlandse krant Trouw. Dit gebied, ongeveer twee derde van Guyana, is rijk aan olievoorraden en is al lange tijd een punt van geschil tussen de twee landen.

De historische claim van Venezuela op Essequibo dateert al vanaf de onafhankelijkheid van het land twee eeuwen geleden. Hoewel de huidige grenzen in 1899 werden vastgesteld, heeft de Venezolaanse regering onder leiding van Nicolás Maduro, de claim opnieuw geactiveerd, vooral na de ontdekking van olievoorraden door ExxonMobil in 2015. Deze ontdekking heeft de economie van Guyana aanzienlijk gestimuleerd.

Het Internationaal Gerechtshof in Den Haag behandelt momenteel de zaak, maar Maduro probeert met het aankomende referendum de internationale druk te verhogen. Dit referendum, dat wordt gezien als een provocatie door zowel de VS als Guyana, laat Venezolanen stemmen over de vraag of het gebied, dat dan Guayana Esequiba zou heten, de 24ste staat van Venezuela moet worden.

Guyana, dat tot 1966 een Britse kolonie was, vreest dat het referendum de voorbode is van een militaire actie door Venezuela, vooral gezien de sterke banden van Venezuela met Rusland. President Bharrat Jagdeo van Guyana heeft aangegeven alle mogelijke maatregelen te nemen om zijn land te verdedigen en heeft het ICJ gevraagd om noodmaatregelen om het referendum te stoppen.

In de regio groeit ook de bezorgdheid. Brazilië heeft bijvoorbeeld extra militairen naar het noorden gestuurd. Volgens Venezolaanse analisten, zoals Luis Vicente León, is de kans op een daadwerkelijke invasie echter klein. Maduro zou eerder uit zijn op het versterken van zijn populariteit voor de komende presidentsverkiezingen. Interessant is dat ook de Venezolaanse oppositie de claim op Essequibo steunt, wat Maduro de kans geeft zich te profileren als de verdediger van nationale belangen.

Internationaal gezien is er weinig steun voor de claim van Venezuela op het Essequibo-gebied.