Haaien- en roggenbeschermers in het Caribisch gebied slaan handen ineen

PHILIPSBURG – De Caribbean Shark Coalition heeft belanghebbenden uit veertien verschillende landen samengebracht om de bescherming van haaien en roggen in het Caribische gebied een betere basis te geven.

De coalitie is een samenwerking tussen de Dutch Caribbean Nature Alliance en Beneath the Waves als reactie op internationale oproepen om de gezamenlijke inspanningen voor het behoud van haaien en roggen in het Caribisch gebied te verbeteren.

Binnen het Caribisch gebied varieert de bescherming van haaien en roggen drastisch van eiland tot eiland. Zelfs op eilanden die haaienreservaten hebben opgericht, zijn er nog steeds aanzienlijke tekortkomingen in onderwijs, outreach en handhaving, aldus de Coalitie.

In een poging om een ​​meer verenigd netwerk voor het behoud van haaien en roggen op te bouwen, bracht de belangstellenden in het Caribisch gebied samen om meer informatie over hun specifieke uitdagingen en successen te delen en training te geven om haaienbeschermingsprojecten in de toekomst goed te plannen en uit te voeren.

In-Field Training

In samenwerking met Nature Foundation St. Maarten, SXM Divers en Aqua Mania heeft het Coalitie twee dagen in het water doorgebracht om te leren hoe de zogenaamde Baited Remote Underwater Videos (BRUVs) kunnen worden ingezet voor het monitoren van niet-invasieve habitats en soorten.

Deelnemers leerden hoe ze deze video’s kunnen inzetten en ophalen, uniforme gegevensverzameling en -registratie, en bespraken methoden en implementatie voor de apparaten in toekomstige projecten.

Deelnemers kregen ook praktische training voor het correct merken van drie soorten haaien, waaronder tijgerhaaien, Caribische rifhaaien en zwartsnuithaaien. Deze vaardigheden omvatten onder andere het opzetten van een drumlijn, het veilig vasthouden en loslaten van een haai, standaardmethoden voor metingen, het aanbrengen van Floy-tags en passieve geïntegreerde transpondertags en het nemen van biologische monsters.

Workshop

Naast het veldgedeelte, namen de deelnemers ook deel aan een workshop om de in het veld gebruikte methodologie te herzien en, belangrijker nog, te leren hoe deze gegevens in actie konden worden gebracht.

Dr. Oliver Shipley, Senior Research Scientist bij BTW, gaf belangrijke inzichten voor goede data-analyse en visualisaties, belangrijk voor het verbinden van wetenschap en het grote publiek.

Tadzio Bervoets, voormalig directeur van DCNA, leidde een rondetafelgesprek over een aantal uitdagingen waarmee haaien en het behoud van de zee in het algemeen in het Caribisch gebied worden geconfronteerd en nodigde elke deelnemer uit om persoonlijk inzicht te geven in hoe hun individuele organisaties deze uitdagingen aanpakken.

Toekomstig behoud

Het opbouwen van samenwerkingsverbanden in het hele Caribische gebied werkt om de communicatie tussen de eilanden te verbeteren en lokale capaciteit op te bouwen, terwijl het ook een dieper inzicht geeft in het behoud en de bescherming van de zee als geheel.

In de toekomst zullen de verbindingen die tijdens deze workshop werden gelegd, helpen bij het beïnvloeden en vormgeven van toekomstige haaien- en roggenprojecten.