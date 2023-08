Haïti rouwt om dood voormalig interim-president Boniface Alexandre

PORT-AU-PRINCE – De voormalige Haïtiaanse president Boniface Alexandre, die Haïti leidde tijdens een van de meest uitdagende overgangsperioden van het land, is overleden. Hij werd 87. Alexandre, een voormalige rechter van het Haïtiaanse Hooggerechtshof die in 2004-2006 de overgangsregering leidde, stierf vrijdagochtend in zijn huis in de hoofdstad van Haïti, bevestigde zijn schoonzoon, voormalig minister van Justitie van Haïti, Michel Brunache.

Brunache zei dat de dood van zijn schoonvader een natuurlijke dood was na jaren van afnemende gezondheid. “Hij was een vechter”, zegt Brunache, die getrouwd is met Alexandre’s enige dochter, Marjorie, en tijdens zijn presidentschap chef-staf was van Alexandre.

Alexandre, geboren op 31 juli 1936 in Ganthier, een plattelandsplaats net ten oosten van Port-au-Prince, was hoofd van het hoogste gerechtshof van Haïti toen de toenmalige president Jean-Bertrand Aristide op 29 februari 2004 op bloedige wijze werd afgezet. Er kwam een ​​opstand en Amerikaanse mariniers landden in de met kogels bezaaide hoofdstad als de voorhoede van een vredesmacht van de Verenigde Naties om het geweld te bedaren.

Hoewel Alexandre destijds volgens een bepaling in de grondwet van Haïti door het parlement moest worden goedgekeurd om de vacature in het presidentschap te vervullen, deed hij dit zonder goedkeuring omdat de wetgevende macht twee maanden eerder was ontbonden. Hij zou de laatste opperrechter zijn die een vacant presidentschap zou vervullen na wijzigingen in de grondwet van Haïti.

Tijdens een persconferentie na zijn beëdiging zei Alexandre dat hij het ambt op zich nam “omdat de grondwet dat aangeeft”. Vervolgens riep hij de Haïtianen op zich te verenigen en af ​​te zien van verder geweld. Hij erkende dat het geen gemakkelijke taak zou zijn om de leiding te nemen over een chaotisch Haïti, en waarschuwde dat Haïtianen collectief allemaal in hetzelfde schuitje zaten en “als het zinkt, zinken we allemaal samen”.

“Haïti verkeert in een crisis”, zei hij. “Het heeft al zijn zonen en dochters nodig. Niemand mag het recht in eigen handen nemen.” Alexandre regeerde vervolgens samen met premier Gérard Latortue, een voormalige VN-onderhandelaar en tv-presentator in Zuid-Florida die werd geselecteerd uit een veld van kanshebbers door een zevenkoppige raad, waaronder de huidige premier Ariel Henry.

De meer onstuimige en vocale van de twee, Latortue ging Alexandre bijna vier maanden voor in de dood. Hij stierf op 7 maart in zijn huis in Boca Raton . De twee regeerden tijdens een chaotische periode in Haïti, waar de opkomst van gewapende bendes, mensenrechtenschendingen en sterfgevallen in gevangenissen de krantenkoppen haalden.

De twee verlieten hun ambt op 14 mei 2006, toen René Préval voor de tweede keer werd beëdigd als president na het winnen van de presidentsverkiezingen van februari 2006. In een verklaring die op sociale media werd gedeeld, zei Henry dat de dood van Alexandre hem diep bedroefd maakte. Haïti, zei hij, “verliest een groot dienaar van de staat, een briljante advocaat en jurist, een eminente professor in burgerlijk recht en burgerlijk procesrecht.”

“Boniface was een man van integriteit, van grote moraliteit die zich republikeinse waarden eigen maakte. Met strengheid en bescheidenheid had hij bijna een heel leven gewijd aan het dienen van de procederende partijen en gerechtigheid in zijn land, ‘zei Henry.