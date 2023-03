Half politieonderzoek leidt tot vrijspraak dronken chauffeur na doodrijden voetganger

WILLEMSTAD – De man die in 2021 een voetganger doodreed op de Monchiweg, is vrijgesproken. De vrijspraak is volgens de rechter mede het gevolg van ontbrekend politieonderzoek.

Het slachtoffer liep op de betreffende dag op weg naar werk en werd aangereden door de verdachte. Het slachtoffer was in het zwart gekleed, liep op de weg, die niet verlicht was en had oortjes in om naar muziek te luisteren.

De politie vond het slachtoffer vijftien meter achter de auto van de verdachte. Er waren geen remsporen. De auto had geen lichten van voren.

De chauffeur had gedronken, twee glazen whiskey naar eigen zeggen. De politie liet een alcoholtest afleggen, waaruit bleek dat zijn alcoholpromillage 1,1 was. Hij had het slachtoffer niet opgemerkt omdat naar eigen zeggen het nogal donker was en de lampen niet functioneerden.

Roekeloos

Volgens de officier van justitie reed de verdachte op die dag roekeloos en veroorzaakte hij de dood van het slachtoffer. Hij had alcohol in zijn bloed en was niet gefocust op het verkeer.

Er was geen onderzoek gedaan naar welk deel van de straat verlicht was, maar op de plaats van het ongeval werkten de lichten wel, aldus het OM.

Dit alles leidde ertoe dat de officier van justitie een eis van twaalf maanden gevangenisstraf, waarvan drie voorwaardelijk, en een rijverbod van twee jaar eiste.

Maar daar wilde de rechter niet in mee. Er waren geen getuigen om de beschuldigingen van het OM te staven en ook had de politie geen onderzoek gedaan naar de verlichtingssituatie op straat.

Alcohol

Omdat de Curaçaose wetgeving geen promille-onderscheid maakt, valt wettelijk niet vast te stellen of het gemeten promillage mag of niet. De verdachte chauffeur is daarom vrijgesproken. Het OM heeft inmiddels beroep aangetekend.