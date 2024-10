Suriname Handelsakkoord in de steigers tussen Suriname en Curaçao Dick Drayer 24-10-2024 - 3 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Tijdens het officiële bezoek van de Surinaamse president Chandrikapersad Santokhi aan Curaçao, hebben beide landen stappen gezet om hun economische en culturele banden te versterken. De Surinaamse president en minister-president Gilmar Pisas van Curaçao tekenden een raamwerkovereenkomst voor een Partial Scope Trade Agreement.

Deze overeenkomst is gericht op het stimuleren van bilaterale handel, het verminderen van handelsbelemmeringen en het bevorderen van investeringen in diverse sectoren, waaronder de olie- en gasindustrie, visserij, toerisme en landbouw.

De samenwerking is niet alleen gericht op handel, maar omvat ook wederzijdse investeringen. Minister van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Economische Betrekkingen van Suriname, Albert Ramdin, benadrukt dat Suriname steun verwacht van Curaçao, vooral op het gebied van financiële injecties en investeringen. Volgens de minister biedt de sterke aanwezigheid van Surinamers op Curaçao een unieke kans om de banden verder te versterken. “We delen niet alleen een taal, maar ook een gemeenschap. Dit is een uitgelezen moment om op alle vlakken samen te werken en de voordelen van deze overeenkomst te benutten.”

Een Partial Scope Trade Agreement (PSTA) is een handelsakkoord tussen twee of meer landen dat gericht is op het bevorderen van handel in specifieke producten of sectoren. In tegenstelling tot een vrijhandelsakkoord, dat meestal een brede liberalisering van handel in goederen en diensten omvat, richt een PSTA zich op een beperkt aantal producten of sectoren waarin landen belemmeringen willen verminderen of handelsvoordelen willen verlenen.

In de context van Curaçao en Suriname is de Partial Scope Trade Agreement gericht zijn op het bevorderen van handel en investeringen in sectoren zoals de olie- en gasindustrie, visserij, toerisme, en landbouw. Het doel is om de economische samenwerking te versterken door specifieke handelsbelemmeringen in deze sectoren te verminderen en zo de bilaterale handel te stimuleren.

Olie en gas

President Santokhi voerde ook een bilaterale ontmoeting met gouverneur Lucille George-Wout, waarbij de nadruk lag op de mogelijkheden in de Surinaamse olie- en gasindustrie. De president sprak zijn waardering uit voor de oprechte interesse van de gouverneur in de ontwikkeling van deze sector en nodigde Curaçao uit om een actieve rol te spelen.

“Suriname staat aan de vooravond van een ongekende economische kans door de commerciële ontwikkeling van olie en gas in onze territoriale wateren. Financiële instellingen op Curaçao kunnen hierbij een cruciale rol spelen door in te spelen op de financieringsbehoefte van Surinaamse bedrijven die diensten willen leveren aan deze sector,” aldus Santokhi.

Naast olie en gas werden ook andere sectoren besproken, zoals de handel in houtproducten, de landbouw en toerisme. De economische diversificatie, met toerisme als speerpunt, biedt volgens Santokhi grote mogelijkheden voor samenwerking.

