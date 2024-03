Nieuws Curaçao Hans van de Velde zet nieuwe koers voor Winair Redactie 2024-03-19 - 2 minuten leestijd

Hans van de Velde, de nieuwe topman van Winair, zet hoog in op betere punctualiteit, versterkte samenwerking met grote luchtvaartmaatschappijen zoals KLM en Air France, en een open dialoog met het personeel. Sinds zijn aantreden vorig jaar heeft de Nederlander, met een rijke historie in de reisindustrie, grote ambities voor Winair, zo meldt reisbizz.nl.

Van de Velde, wiens carrière in de reisindustrie startte bij TUI in 2002 en via verschillende sleutelposities bij ArkeFly en TUI fly Nederland naar een directeursrol bij TUI Frankrijk en Marokko leidde, brengt een schat aan ervaring met zich mee naar Winair. Onder zijn leiding ondergaat de luchtvaartmaatschappij, die sinds 1961 Sint-Maarten en omliggende eilanden verbindt, een transformatie.

Winair, met de Nederlandse Staat en het land Sint-Maarten als aandeelhouders, staat bekend als een veerkrachtige speler in het overzeese deel van het Nederlandse Koninkrijk. Dankzij een gedurende de coronacrisis verstrekte, maar inmiddels volledig terugbetaalde lening van de Nederlandse overheid, heeft het bedrijf de connectiviteit met de eilanden Saba en Sint-Eustatius kunnen behouden.

In tegenstelling tot de eerdere top-down-benadering binnen Winair, voert Van de Velde een meer inclusieve bottom-up-strategie. “Mijn deur staat altijd open. Ik moedig mensen aan om mee te denken over oplossingen, iets wat even wennen is voor hen,” vertelt Van de Velde.

Een belangrijk aspect van Van de Veldes visie is het naar een hoger niveau tillen van de operationele standaarden, met een sterke nadruk op punctualiteit en de betrouwbaarheid van de dienstverlening.

“In deze regio is er minder focus op tijdig vliegen. Ook wordt het annuleren van een vlucht hier sneller als oplossing gezien. Voor mij zijn dit cruciale punten om aan te pakken,” benadrukt Van de Velde, die streeft naar operationele verbeteringen en een grotere vloot om uitdagingen effectiever op te vangen.

Wil je het hele interview met Hans van de Velde lezen? Ga dan nu naar de nieuwste uitgave van Reisbizz Magazine, en kom meer te weten over de topman en de luchtvaartmaatschappij.