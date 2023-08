Hansen nieuwe Commandant der Zeemacht in het Caribisch gebied

WILLEMSTAD – Commandeur Walter Hansen is de nieuwe Commandant der Zeemacht in het Caribisch gebied. In deze functie is hij ook directeur Kustwacht Caribisch Gebied en Commander Task Force 4.4, een samenwerkingsverband met defensie van Amerika.

Commandeur Hansen nam vandaag op Curaçao het stokje over van brigadegeneraal der mariniers Frank Boots. Boots verlaat Defensie. Hij gaat met functioneel leeftijdsontslag.

Niet onbekend

De nieuwe commandant is niet onbekend met het Caribisch gebied. Gedurende zijn loopbaan heeft Hansen veel ervaring opgebouwd met zowel de Defensie- als Kustwachtbijdrage in het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Hij heeft ter plaatse meerdere functies bekleed zoals commandant van de kustwachtcutter Jaguar, stafofficier CZMCARIB belast met internationale drugsbestrijdingsoperaties, Hoofd Operaties bij de Kustwacht Caribisch Gebied en tijdens inzet met meerdere stationsschepen. Daarnaast was hij vanuit Nederland beleidsadviseur voor Caribische en Kustwachtaangelegenheden.

Hansen zet de ingeslagen weg van zijn voorganger voort voor de verbetering en vernieuwing van de Defensie- en Kustwachtorganisatie. Daarbij streeft hij ernaar om de succesvolle samenwerking met lokale en internationale ketenpartners te continueren.