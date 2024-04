Luchtvaart & Reizen Hato was het eerste kwartaal met 495.000 passagiers veel drukker dan een jaar geleden Redactie 23-04-2024 - 3 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Het totaal aantal passagiersbewegingen op vliegveld Hato bedroeg in het eerste kwartaal van dit jaar bijna 495 duizend, een stijging van 36 procent vergeleken met het eerste kwartaal vorig jaar.

On totaal vertrokken er van Curaçao International Airport iets meer dan tweehonderdduizend internationale passagiers, een toename van 38 procent vergeleken met het eerste kwartaal vorig jaar. Het verkeer vanuit de Nederlandse eilanden bleef stabiel met een lichte stijging van twee procent, tot ruim 31 duizend passagiers. Daarnaast verwelkomde Hato ruim 230 duizend aankomende passagiers, een stijging van 32 procent in vergelijking met het eerste kwartaal van 2023.

De meeste passagiers kwamen uit Europa, 41 procent, de Verenigde Staten met twintig procent, de Nederlandse elanden met veertien procent, Zuid-Amerika met veertien procent en Canada met zes procent. Het passagiersverkeer vanuit Amsterdam steeg met dertig procent, Bogota 48 procent, New York (JFK) 87 procent, Medellin tien procent, Panama 46 procent en Toronto 58 procent.

Zomer 2024

De luchthaven van Curaçao verwacht tijdens het zomerseizoen dit jaar in totaal bijna 3.600 vluchten af te handelen, goed voor bijna 850 duizend stoelen, een stijging van respectievelijk drie procent en 37 procent vergeleken met de zomer van 2023. Het zomerseizoen loopt tot de laatste zondag van oktober, en vluchtschema’s kunnen nog wijzigen.

KLM, TUI en Corendon zijn verantwoordelijk voor ruim 450 duizend geplande stoelen vanuit Amsterdam, een stijging van 46 procent ten opzichte van 2023. Corendon, die in november begon met vliegen, heeft de frequenties tijdens de piekperiodes van de zomer verhoogd. KLM voegt ook extra vluchten toe tijdens de piekperiodes van de zomer. TUI blijft twee keer per dag vliegen, soms direct via Aruba of Bonaire.

American Airlines, Jetblue, Delta en United zorgen samen voor bijna 240 duizend stoelen, een toename van 34 procent ten opzichte van 2023, en verbinden Curaçao non-stop met de VS. American hervat de wekelijkse dienst vanuit Charlotte, Jetblue biedt dagelijkse diensten vanuit New York (JFK), United zet de wekelijkse winterservice vanuit Newark het hele jaar door voort. Delta, dat in december de wekelijkse dienst vanuit Atlanta startte, heeft al aangekondigd deze te verhogen naar een dagelijkse dienst vanaf het komende winterseizoen.

Avianca, Copa, Azul en Wingo zorgen voor ruim 210 duizend stoelen, een toename van 34 procent vergeleken met 2023. Avianca heeft de vluchten vanuit Bogota verhoogd naar elf wekelijkse en Copa zal de vluchten vanuit Panama verhogen naar negen wekelijks. Avianca en Copa verbinden Curaçao via Bogota en Panama voornamelijk met Brazilië, Argentinië, Uruguay, Chili en Peru. Daarnaast biedt Azul twee keer per week een non-stop dienst vanuit Belo Horizonte, wat het passagiersverkeer vanuit Brazilië versterkt.

Dagelijkse vluchten tussen de Nederlandse eilanden worden aangevuld met diensten naar Santo Domingo en Port of Spain. Handige schema’s worden verzorgd door Zair, Divi Air, Winair, Jetair, Caribbean Airlines, Skyhigh, Arajet, en AirCentury.

Het routenetwerk van Hato omvat negentien luchtvaartpartners en drieëntwintig gateways.