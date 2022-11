Havenautoriteiten Curaçao praten over gevolgen klimaatcrisis voor Curaçao

WILLEMSTAD – De havenautoriteiten op Curaçao zijn onlangs een onderzoek gestart de gevolgen van klimaatverandering voor de havens van Curaçao. Komende donderdag houden experts van de Nederlandse stichting Climate Adaptation Services een lezing over dit onderzoek.

Pédzi Flores Girigori van de Meteorologische Dienst Curaçao leidt de lezing in. Ze vertelt daarin over het Curaçao Climate Change Platform, dat dit jaar is opgericht en de activiteiten die dit platform organiseert.

In de lezing van Climate Adaptation Services wordt uitleg gegeven over de mogelijke gevaren, effecten en risico’s van klimaatverandering voor de havens van Curaçao en welke extreme weersituaties Curaçao op korte en middellange termijn kan verwachten.

Ook wordt informatie gegeven over de Klimaateffectatlas die de stichting samen met verschillende partijen voor de Nederlandse situatie gemaakt heeft, en de lessen die ze hierbij hebben geleerd.

De presentatie is in het Engels en vindt plaats op donderdag 10 november van 7 tot 9 uur ‘s avonds in de Aula van de Universiteit van Curaçao.