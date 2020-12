Heel de wereld op code oranje of rood

13 Gedeeld

Den Haag – Vanaf vandaag gaat het reisadvies voor heel de wereld naar minimaal oranje. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken bekend gemaakt. Code oranje houdt in dat alle niet-noodzakelijke reizen, waar vakantie onder vallen, worden afgeraden. Grote touroperators bieden geen vakanties aan naar oranje gebieden. Dit is dus een klap voor de reisbranche.

Eerder op de avond had premier Rutte in het coronadebat in de Tweede Kamer al gezegd dat Aruba en Bonaire naar oranje gaan. Het blijkt nu dus dat er helemaal geen ‘gele’ bestemmingen meer overblijven. De enige andere zonbestemmingen met een geel reisadvies waren de Canarische Eilanden en Sint-Maarten.

In hetzelfde debat gaf de premier aan niets te zien in een vliegverbod. “Geloof me, dat wil niemand. We kunnen niet de hele burgerluchtvaart stilleggen”, zei hij volgens de NOS. Wel heeft hij toegezegd dat minister Van Nieuwenhuizen luchtvaartmaatschappijen nogmaals gaat wijzen op de negatieve reisadviezen.

Dat heel de wereld nu een oranje reisadvies krijgt, heeft niet zozeer te maken met de situatie in het buitenland maar met die in Nederland. Het kabinet wil dat Nederlanders zoveel mogelijk thuis blijven. Rutte noemde het vanavond asociaal om nog op vakantie te gaan.

Bron: zakenreisnieuws.nl

