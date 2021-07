Heel Nederland Rood

Heel Nederland is rood op de nieuwe coronakaart van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding. De provincie Groningen is zelfs donkerrood, volgens RTL Nieuws. De kleurcode is veranderd naar rood vanwege het hoge aantal coronabesmettingen in Nederland.

Landen kunnen naar aanleiding van de nieuwe kaart van de gezondheidsdienst besluiten om de regels aan te passen. Ze kunnen bijvoorbeeld strenge voorwaarden stellen aan Nederlanders die vakantie willen komen vieren.

Over een half uur maakt de regering Pisas bekend wat code rood in Nederland betekent voor Curaçao.

