Nieuws uit Nederland Heerlen sluit tentoonstelling af met lezing over Romeins recht en slavernij Dick Drayer 25-09-2024 - 1 minuten leestijd

HEERLEN – Op de laatste dag van de tentoonstelling ‘Pretu, zwart in het Nederland van de 21e eeuw’ in de Nieuwe Galerij in Heerlen, presenteert Bastiaan van der Velden een boeiende lezing over de invloed van het Romeinse recht op de levens van tot slaaf gemaakten. Van de Romeinse tijd tot de 17e en 18e eeuw belicht hij de juridische aspecten van slavernij in Heerlen en de Nederlandse kolonies.

Van der Velden is docent rechtsgeschiedenis aan de Open Universiteit en auteur van meerdere boeken over wetgeving en slavernij en neemt het publiek mee op een reis door de tijd. Hij maakt gebruik van originele 17e-eeuwse boeken om zowel de Romeinse als de Nederlandse koloniale slavernij te verkennen.

De lezing vindt plaats zondag 29 september om 13.00 uur in de Nieuwe Galerij, gevestigd in de voormalige Stadsgalerij en de Romeinse pluktuin aan het Raadhuisplein 19 in Heerlen. De tentoonstelling blijft ook nog op vrijdag 27, zaterdag 28 en zondag 29 september te bezichtigen.

