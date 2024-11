Algemeen Hekwerk moet standbeeld Dr. Da Costa Gomez beschermen tegen vandalisme Dick Drayer 21-11-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De Stichting Standbeeld Mr. Dr. Moises Frumencio Da Costa Gomez heeft een hekwerk geplaatst rondom het standbeeld van Da Costa Gomez in Willemstad om het monument te beschermen tegen vandalisme en ongepaste activiteiten. Sinds de restauratie van het standbeeld in december 2023 is herhaaldelijk vastgesteld dat het voetstuk van het standbeeld wordt gebruikt voor activiteiten zoals het parkeren van motorfietsen en het achterlaten van afval. De stichting acht deze gedragingen respectloos tegenover dit historische erfgoed.

Volgens de stichting is het hekwerk een respectvolle manier om het standbeeld als symbool van nationale trots te behouden. Het hekwerk is ontworpen met de silhouetten van de zes eilanden die deel uitmaakten van de Nederlandse Antillen, als herinnering aan de gezamenlijke strijd voor het Statuut van het Koninkrijk. Daarnaast bevatten twee panelen aan de voorzijde historische informatie over de inzet van Dr. Da Costa Gomez, die zich onvermoeibaar heeft ingezet voor de transformatie van de voormalige koloniën naar zelfbestuur.

De stichting hoopt dat het hekwerk bijdraagt aan een groter respect voor het standbeeld onder de inwoners van Curaçao. “In veel landen is het gebruikelijk om hekken te plaatsen rondom nationale monumenten om hun historische en culturele betekenis te beschermen,” aldus de verklaring van de stichting.

52