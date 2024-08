Kustwacht Helikopter ingezet voor redding op Christoffelberg Redactie 19-08-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Op zondagmiddag 18 augustus ontving het Maritieme Operatiecentrum van de Kustwacht Caribisch Gebied een noodmelding over een 60-jarige lokale man die onwel was geworden tijdens een wandeling op de Christoffelberg. Door de intense hitte raakte de man in ernstige problemen en had hij dringend medische hulp nodig.

Twee park rangers van het Christoffelpark waren snel ter plaatse om de man te assisteren en riepen extra hulp in. Een opgeroepen brandweereenheid kon de man echter niet via de weg vervoeren vanwege zijn toestand. De Kustwacht besloot daarop om hun helikopter in te zetten voor een veilige evacuatie.

De man werd per helikopter naar HATO gevlogen, waar medisch personeel hem direct overbracht naar het Curaçao Medical Center voor verdere behandeling.

