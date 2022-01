Help, de minister van Volksgezondheid is positief

19 Gedeeld

Premier Gilmar Pisas op de persconferentie

Minister Dorothy Pietersz-Janga is positief getest op Corona. Dat melden bronnen bij radiozender Z86. Zelf is ze onbereikbaar om het bericht te bevestigen (of te ontkennen). Het bericht kwam enigszins ironisch binnen.

Redactioneel commentaar | Dick Drayer

Natuurlijk wij wensen niemand corona toe, zelf niet onze ergste vijanden en ik persoonlijk weet waar ik over praat. Maar de ironie heeft ze toch zelf veroorzaakt door als minister van Volksgezondheid (!) vanuit religieus motief niet te wil zeggen of ze gevaccineerd is.

Voor goede verstaanders is zo’n antwoord natuurlijk duidelijk genoeg. We moeten de eerste gelovige nog tegenkomen die zegt dat-ie zich heeft laten vaccineren vanuit religieus oogpunt. Bovendien: zeggen dat je gevaccineerd bent en laten weten dat je de eerste was en iedereen aanraadt om ook die prikken te gaan halen zou een logisch gevolg zijn van ondersteuning van je eigen beleid. De overheid en ook het kabinet Pisas wil immers dat iedereen op Curaçao die prikken en boosters gaat halen.

Afgedwongen

Pas na ingrijpen van Gilmar Pisas stelde zij zich schoorvoetend achter haar eigen beleid. Lees die zin nog drie keer en je kunt je ogen niet meer droog houden. Van humor of verdriet. Haar ‘afgedwongen’ bekentenis verergerde de situatie wat ons betreft nog meer. Immers: ze steunde haar eigen beleid, maar bleef bij haar weigering te zeggen of ze zelf ook een prikje was gaan halen. Dat is zoiets als: iedereen ga vaccineren, maar ik niet.

Intussen werd gisteren tijdens de persconferentie duidelijk dat ze van het covid-dossier afgehaald is en niet omdat ze besmet zou zijn. Ze mag er gewoon geen woord meer over voeren, wat ze dan meteen ook erg letterlijk heeft genomen. Voor de goede orde, ook dat wilde dit, o zo transparante kabinet niet met zoveel woorden zeggen.

Het antwoord van Pisas was namelijk niet echt overtuigend: “Ik ben als premier eindverantwoordelijk”. De beste man gaat het druk krijgen, want als je deze gedachtenlijn doorzet, ben je overal eindverantwoordelijk voor. Voortaan zien we dus alleen nog maar Pisas op persconferenties.

Hulpmiddeltjes

En nu heeft Dorothy het virus kennelijk zelf opgelopen. Haar huishoudmiddeltjes, die ze eerder aanprees als voorbehoedmiddel tegen convid19, hebben kennelijk niet geholpen.

De klucht rond deze minister kreeg bovendien gisteren nog een extra onbevestigde wending. Epidemioloog Izzy Gerstenbluth kon niet aanwezig zijn op de persconferentie. Op vragen van de pers waar de covidspecialist dan was, antwoorde Pisas: “Hij heeft net met iemand samengezeten, die positief was getest. Izzy zit uit voorzorg in quarantaine.”

Rara, met wie dat nou net was…..