‘Henki’ Calmes vrijgesproken, ondanks chaos bij Immigratie op Hato

WILLEMSTAD – ‘Henki’ Calmes is in hoger beroep vrijgesproken van misbruik van zijn functie. Net als in Eerste Aanleg. De rechtbank zegt dat opnieuw niet bewezen kan worden dat de teamleider grensbewaking opdracht gaf om iemand toe te laten die het land niet binnen mocht.

‘Henki’ was eerder al veroordeeld voor een reeks andere feiten, maar daartegen was geen hoger beroep ingesteld. De rechter zegt wel dat er procedureel van alles misgaat op Hato, maar ‘Henki’ heeft geen opdracht gegeven aan collega’s om hun boekje te buiten te gaan.

