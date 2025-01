Aruba Henny Eman, eerste premier van Aruba, overleden Maarten Schakel 07-01-2025 - 1 minuten leestijd

ORANJESTAD – De eerste minister-president van Aruba is overleden. Henny Eman werd op nieuwjaarsdag opgenomen in het ziekenhuis met hartproblemen en overleed gisterochtend, maandag 6 januari, op 76-jarige leeftijd.

In 1977 sloot hij zich aan bij de politieke partij AVP, waarmee het in die tijd niet al te best ging. Een jaar later, in 1978, behaalde hij in Leiden zijn meesterstitel in de rechten met een scriptie over de status aparte van Aruba.

Toen Aruba zich in 1986 afsplitste van de Nederlandse Antillen en een autonoom land werd, had Eman met de AVP net de verkiezingen gewonnen. Hij werd de eerste premier van het kersverse land, tussen 1986 en 1989. Tussen 1994 en 2001 gaf Henny Eman opnieuw leiding aan twee kabinetten.

Henny Eman wordt geprezen om zijn visie en leiderschap, onder andere als het gaat om de ontwikkeling van de toeristische economie op Aruba. De grootvader van Eman, die ook Henny Eman heette, was oprichter van de partij AVP en wordt gezien als één van de grondleggers van de status aparte van het eiland. De huidige leider van de AVP, Mike Eman, is de jongere broer van de overleden Henny Eman.