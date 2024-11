Nieuws Curaçao Henry ‘Boebsi’ Van Der Kwast (76) overleden Maarten Schakel 26-11-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Ondernemer Henry Adrian Van Der Kwast is deze dinsdag onverwachts overleden. Dat wordt bevestigd vanuit Maduro Holding, het bedrijf waar hij nog altijd president-commissaris was. Van Der Kwast is 76 jaar geworden.

Tot 2016 stond Van Der Kwast enkele decennia lang aan het roer van het familiebedrijf, dat nu bijna 190 jaar bestaat. Onder Maduro Holding vallen onder andere Maduro Travel, scheepsagent S.E.L. Maduro & Sons, freight forwarder Seawings en het resort Captain Don’s Habitat op Bonaire.

Nabestaanden omschrijven ‘Boebsi’ Van Der Kwast als iemand met een warm hart voor het eiland en iemand die zeer cultureel betrokken was. Zo zat hij in het bestuur van de de Mongui Maduro Foundation en het Joods Cultureel Historisch Museum en stond hij aan de basis van het Maritiem Museum, tal van producties rondom Curaçaose musici en was hij recent nog actief als drijvende kracht achter een opera over het leven van de Curaçaose verzetsheld George Maduro, naar wie Madurodam vernoemd is. Van Der Kwast was een achterneef van George Maduro.

In 1993 stond Van Der Kwast mede aan de basis van de Curaçaose airline Insel Air. Van Der Kwast liep al tegen de 70 jaar toen hij zijn eigen sterke drank merk op de markt bracht: Henry’s Gin.

Over het afscheid van Van Der Kwast is nog niets duidelijk. Henry ‘Boebsi’ Van Der Kwast laat vijf kinderen na.

830