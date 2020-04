1 Delen

Willemstad – Hensley Meulens helpt Berry Wouters met de distributie van maaltijden op het eiland. Onder ander voor de honkbalkids op Bandabou.

Het project van horecaleverancier Wouters moet uiteindelijk tienduizenden mensen bereiken, die met voedselpakketten niet geholpen worden. De benchcoach van de New York Mets is op Curaçao om de Coronacrisis in zijn stad te ontlopen.