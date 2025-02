Nieuws uit Nederland Herdenkingscomité Slavernijverleden opgericht Dick Drayer 12-02-2025 - 1 minuten leestijd

Vlnr: Nolly Oleana, Dimetri Whitfied, Lilian Callender, Astrid Elburg, Clara Reyes, Raimie Richardson en Shamil Ortega.

Het Nederlandse kabinet heeft de Stichting Herdenkingscomité Slavernijverleden opgericht, waarmee een belangrijke stap is gezet in de uitvoering van afspraken over het slavernijverleden. Het comité krijgt een centrale rol in de nationale en koninkrijksbrede herdenking en draagt bij aan de maatschappelijke bewustwording over dit verleden.

Dat schrijft minister Judith Uitermark van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mede namens haar collega’s van Buitenlandse Zaken en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, in een brief aan de Tweede Kamer.

Het Herdenkingscomité bestaat uit leden uit verschillende delen van het Koninkrijk. De eerste bestuursleden zijn benoemd en vertegenwoordigen onder meer Bonaire, Curaçao, Sint-Maarten, Sint-Eustatius, Saba en het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis (NiNsee). Vertegenwoordigers uit Aruba en Suriname worden later toegevoegd.

Het comité organiseert voortaan de Nationale Herdenking Slavernijverleden op 1 juli in Amsterdam en werkt daarbij samen met NiNsee. Als onafhankelijke stichting zonder politieke sturing zal het comité ook de dialoog over het slavernijverleden bevorderen en projecten ondersteunen die bijdragen aan onderzoek en bewustwording.

Deze oprichting maakt deel uit van een breder pakket aan maatregelen die zijn toegelicht in een voortgangsbrief aan de Tweede Kamer. Hierin wordt ook ingegaan op subsidieregelingen voor maatschappelijke initiatieven en de voortgang van trajecten in het Caribisch deel van het Koninkrijk en Suriname.

76