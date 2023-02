Herdenkingsmunt Willemstad Werelderfgoed

WILLEMSTAD – De herdenkingsmunt die gisteren door koning Willem Alexander is geslagen, is een van de laatste herdenkingsmunten van de huidige munteenheid van Curaçao en Sint Maarten, de Nederlands-Antilliaanse gulden.

Als alles volgens plan verloopt krijgen Curaçao en Sint Maarten op 1 januari 2024 een nieuwe munt, de Caribische Gulden. Die had al vanaf 2010 geïntroduceerd moeten worden, maar de introductie is de afgelopen twaalf jaar meerdere malen uitgesteld. Redenen hiervoor waren de slechte economische situatie van de afgelopen jaren en de impact van de COVID-19 pandemie.

Wettig

De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten die als enige op de twee eilanden munten als wettig betaalmiddel mag slaan, geeft deze zilveren vijf gulden herdenkingsmunt uit ter ere van Willemstad. Het historisch gebied van Willemstad staat sinds 1997 op de UNESCO Werelderfgoedlijst ingeschreven.

Willemstad behoort tot een kleine groep van World Heritage Cities die vanwege hun universele cultuurhistorische waarde als monumenten worden gezien.

Karakteristiek voor Willemstad zijn de oude wijken met hun historische significantie, culturele diversiteit, de unieke stadsarchitectuur en de meer dan 700 kleurrijke monumenten. Willemstad vertegenwoordigt ook een unieke historische havenstad in het Caribisch gebied.

Munt

De herdenkingsmunt wordt door de Koninklijke Nederlandse Munt geslagen. Het ontwerp van de munt is gelijk aan die van de Nederlandse vijf euromunt waarvoor gisteren door koning Willem Alexander de eerste slag is verricht.

Omdat deze munt belangrijk UNESCO Werelderfgoed van Curaçao eert, is voor het ontwerp van zowel de euro als de guldenmunt een openbare oproep aan ontwerpers/kunstenaars in Curaçao gedaan.

Willemstad

Het winnende ontwerp is van de Curaçaose artieste Cleo Maxime de Brabander. De voorzijde toont Koning Willem-Alexander. Op de achtergrond staat de Koningin Julianabrug in Willemstad afgebeeld.

De vier sterren aan de bovenkant van de voorzijde staan symbool voor de vier landen die het Nederlands Koninkrijk vormen: Curaçao, Aruba, Sint Maarten en Nederland.

De keerzijde bevat een stadsgezicht met Punda, Otrobanda, Scharloo en Pietermaai, de vier wijken die onderdeel zijn van het UNESCO Werelderfgoed.

Er zijn verschillende belangrijke monumenten op de munt te ontdekken: de Handelskade, de Mikvé Israël-Emanuel synagoge en Fort Amsterdam in Punda en de Emanuel tempel, die het begin van de wijk Pietermaai kenmerkt.

De munt, geslagen in de allerhoogste kwaliteit Zilver Proof, wordt geleverd in een etui met Certificaat van Echtheid en is gelimiteerd tot 500 stuks.