Nieuws Curaçao Herhaalde oproep voor de zoektocht naar vermiste Jinead Davina De Graaff Redactie 2024-03-19 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De politie vraagt opnieuw om hulp bij het zoeken naar Jinead Davina De Graaff, een 33-jarige vrouw geboren op Curaçao. Op vrijdag 8 maart is zij tussen 14:00 en 15:00 uur vertrokken vanuit haar woonplaats in de richting van Playa Marie Pampoen. Kort na haar vertrek is ze uit het zicht verdwenen en niet teruggekeerd.

Jinead is 1,68 meter lang, heeft een normaal postuur en een ovaal gezicht. Haar haar is bruin met oranje highlights, haar ogen zijn donkerbruin en haar huidskleur is lichtbruin. Op het moment dat Jinead verdween, droeg ze een blouse en leggings en was ze op blote voeten. Opvallend zijn haar meerdere tatoeages op haar armen en benen.

De politie doet een dringend beroep op iedereen die informatie heeft over de verblijfplaats van Jinead De Graaff om contact op te nemen via het telefoonnummer 917 of het anonieme nummer 108.