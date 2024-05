Nieuws Curaçao Heropbouw van de luchthaven Sint Maarten voltooid in oktober Redactie 29-05-2024 - 1 minuten leestijd

PHILIPSBURG- De heropbouw van het terminalgebouw van Princess Juliana International Airport op Sint Maarten wordt in oktober voltooid, zo verzekerde het management van de luchthaven tijdens een rondleiding langs de faciliteiten ten behoeve van de nieuwe minister Grisha Heyliger-Marten van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie.

De minister uitte haar bezorgdheid over de vertragingen in de heropbouw, die hebben geleid tot een aanzienlijke kostenstijging van zeven miljoen dollar door een fout. Ze maakte zich vooral zorgen over het feit dat reizigers steeds vaker kiezen voor directe vluchten naar Anguilla of routes via Puerto Rico naar St. Barths, in plaats van gebruik te maken van Sint Maarten als hub.

De huidige staat van de aankomsthal heeft een negatieve invloed op de eerste indruk van bezoekers van het eiland, vervolgt Heyliger-Marten. Ze zei dat slechte aankomstervaringen kunnen bijdragen aan een daling van herhaalbezoekers en een mogelijk verlies van marktaandeel.

Bovendien, terwijl Sint Maarten zich voorbereidt op de aanstaande Florida-Caribbean Cruise Association (FCCA) conferentie in oktober, benadrukte de minister de noodzaak om ervoor te zorgen dat partners in de cruise-industrie en bezoekers een naadloze en positieve eerste en blijvende indruk van het eiland hebben. Meer dan 500 afgevaardigden worden verwacht de conferentie bij te wonen.