Heropening gerenoveerde kapel in Curaçaose gevangenis

WILLEMSTAD – Het Centrum voor Detentie en Correctie Curaçao, SDKK, heeft onlangs haar gerenoveerde kapel heropend. Na een periode van renovatie, in samenwerking met verschillende lokale kerken, is de gevangeniskapel weer toegankelijk gemaakt voor alle gevangenen, ongeacht hun geloof of levensovertuiging.

Bij de opening van de kapel organiseerde de spiritueel begeleider van SDKK, Marlon Jamanika, samen met enkele gevangenen een programma waarbij alle aanwezigen konden genieten van diverse talenten en presentaties. Er waren ook getuigenissen, lofprijzingen en dankbetuigingen aan God.

Tijdens deze ceremonie sprak de plaatsvervangend directeur, Richenald Ricardo. Verschillende pastoors van diverse religies, zowel van Curaçao als van Nederland, spraken ook en drie pastoors wijdden de gerenoveerde gevangeniskapel in.

Het doel van de kapel is om alle SDKK-cliënten te begeleiden bij het bestuderen en leven naar de Bijbel en om de talenten en vaardigheden van de gevangenen te ontdekken die zowel in de gevangenis als bij hun vrijlating kunnen worden benut.