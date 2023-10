Heropening zaak Rombley pas op 14 november bekend

WILLEMSTAD – Of de Rombley-zaak wel of niet heropent, bepaalt de rechter pas op 14 november. Dan besluit het Hof in Willemstad of er aanleiding is om de zaak opnieuw te behandelen.

De zaak gaat over de roofmoord op de Chinese tokohouder Zufeng Li in december 2014. Vernond Rombley, die toen net negentien is geworden, zou die hebben gepleegd. Hij kreeg vijftien jaar gevangenisstraf. De jongen – die nooit eerder met justitie in aanraking kwam – zit nu acht jaar vast in de SDKK-gevangenis op Curaçao en houdt vol onschuldig te zijn.

Gisteren zei Rombley in de rechtbank tijdens zijn herzieningszaak dat hij elke dag nadenkt over hoe hij zichzelf in deze situatie heeft gebracht, alleen maar om wat op te scheppen en de gangster uit te hangen.

Gangster

Advocaat Knoops zegt dat er verschillende gesprekken met Rombley zijn waarin hij aan vijf andere vrouwen vertelt dat hij net uit de gevangenis komt en veel drugsgeld heeft, omdat hij nu een gangster is.

Maar in werkelijkheid klopt daar niets van. Wanneer de rechter hem vraagt waarom hij deze dingen aan de vrouwen vertelt, schudt Rombley zijn hoofd en zegt dat hij zelf niet weet waarom hij dat doet.

Advocaat Knoops zegt dat dit met Rombley’s verleden en jeugd te maken heeft en dat hij er niet over spreekt omdat het nog pijn doet. In een brief die Rombley presenteert, zegt hij nooit te hebben gedacht dat dit opscheppen hem in zoveel problemen brengt. Het geeft zijn familie verdriet, hij verliest zijn school en verliest vele jaren van zijn jeugd.

Opschorten

Knoops-Hamburger’s verdediging vraagt de rechtbank Rombley’s detentie op te schorten, terwijl men op de beslissing van de rechter wacht om de zaak opnieuw te openen.

De openbare aanklagers zeggen dat ze geen bezwaar hebben tegen het opschorten van Rombley’s detentie.

Na overleg maakt de rechter bekend dat hij nog geen beslissing neemt, omdat er veel naar voren komt en ze dit alles moeten analyseren. Op 14 november besluit hij en als men voor die datum tot een overeenkomst komt om Rombley’s detentie op te schorten, kondigt hij dat aan.