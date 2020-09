Herplaatsen in SDKK gevangenis Curaçao volgens de coronaregels

Willemstad – Het herplaatsen van een gedetineerde in de SDKK is geheel volgend de Covid19-richtlijnen gebeurd.

Een man was door de rechter in vrijheid gesteld omdat zijn cel niet in orde was voor iemand in een rolstoel. Nu wel en daarom is hij teruggeplaatst, maar zonder in quarantaine te gaan.

Volgens de directie zit hij in een eenmanscel en die is intern geïsoleerd van de rest van de gevangenis.

Er is op dit moment geen coronabesmetting in de SDKK.

Lees ook: