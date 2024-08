Economie Herstart asfaltproductie op Curaçao weer een stap dichterbij te midden van vragen over milieunormen Redactie 29-08-2024 - 3 minuten leestijd

Foto asfaltmeer - Bea Moedt

WILLEMSTAD – Refineria di Kòrsou (RdK) en haar dochteronderneming Curaçao Refinery Utilities (CRU) hebben, in samenwerking met Global Oil Management Group (Global), de volgende fase aangekondigd in het ambitieuze project om de asfaltproductie op Curaçao te herstarten.

Deze fase volgt op de naar eigen zeggen succesvolle afronding van uitgebreide apparatuurinspecties en de voorbereiding van een gedetailleerd reparatieplan om een soepele herstart van de operaties te garanderen.

De eerste grote reparatieopdracht is inmiddels toegewezen aan een lokale aannemer voor een volledige revisie van de LPG-installatie, essentieel voor de invoer van propaan die een cruciale rol speelt in het productieproces.

De herstart van de asfaltproductie vergt naar verwachting een investering van ongeveer vijftig miljoen gulden en zorgt voor ongeveer 300.000 manuren aan ondersteuning door aannemers, met een piek in de werkgelegenheid van 400 werknemers.

Naast deze werkzaamheden investeert RdK in de infrastructuur die nodig is voor de asfaltoperaties, waaronder de reparatie van steigers die belangrijk zijn voor de import van ruwe olie en de export van asfalt. Twee lokale aannemers hebben contracten ter waarde van zeven miljoen gulden ontvangen voor deze infrastructurele verbeteringen.

Milieueffecten

Hoewel deze aankondigingen belangrijke stappen zijn in de heropleving van de industriële activiteiten in het Schottegat-gebied, blijven er zorgen bestaan over de milieueffecten van het project.

Stichting Schoon Milieu op Curaçao (SMOC) heeft eerder dit jaar zowel RdK als het Ministerie van Volksgezondheid om opheldering gevraagd over de afspraken die zijn gemaakt met Global Oil.

De milieubeweging wil onder andere weten welke soort ruwe olie zal worden gebruikt voor de asfaltproductie en met welke installaties dit zal gebeuren. Volgens SMOC lijkt het erop dat de zwaarste soorten crude zullen worden verwerkt, waarbij gebruik wordt gemaakt van Thermo Cracker 1 en delen van Thermo Cracker 2.

Peter van Leeuwen, vertegenwoordiger van SMOC, heeft zorgen geuit over de milieunormen waaronder de productie zal plaatsvinden. “Met de huidige verwaarloosde staat van de raffinaderij zijn zelfs de bestaande verouderde normen moeilijk haalbaar, laat staan de moderne normen die door de rechter zijn bevolen,” aldus Van Leeuwen.

Vergunningskwesties

SMOC benadrukt het belang van een strenge vergunning voor de herstart van de asfaltproductie. De vergunning waaronder de voormalige Isla-raffinaderij opereerde, is inmiddels verlopen, en een nieuwe hindervergunning is noodzakelijk.

Voor zover bekend, is er echter nog geen nieuwe vergunning aangevraagd. SMOC dringt aan op transparantie en wil weten wanneer de nieuwe vergunning, die zou moeten voldoen aan de nieuwe wettelijke milieunormen, beschikbaar zal zijn voor inzage.

