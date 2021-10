Hervatting exploitatie Curaçaose raffinaderij opnieuw onzeker

1 Delen

Refineria di Kòrsou gaat niet verder met Corc, het lokale consortium dat met behulp van investeerders de Curaçaose raffinaderij zou gaan exploiteren. RdK wil de handen vrij hebben om andere partners te zoeken.

Corc staat niet buitenspel, maar heeft geen alleenrecht meer om te onderhandelen met de eigenaar van de raffinaderij om die exploitatie te hervatten. Die eindigde door het vertrek van het Venezolaanse PdVSA op 31 december 2019.

Een officiële reden voor het ontbinden van de exclusiviteit voor Corc is niet gegeven, maar eerder was al bekend dat het Curaçaose consortium niet voldoende geld had om de raffinaderij te exploiteren en ook het voldoen aan andere voorwaarden was problematisch.

Corc was de vierde preferred bidder na Guangdong Zhenrong Energy, Motiva en Klesch om de raffinaderij Isla, energiecentrale BOO en olieterminal op Bullenbaai over te nemen.