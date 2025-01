Sint Maarten Hervormingen Sint-Maarten blijven achter Dick Drayer 13-01-2025 - 1 minuten leestijd

De landfill van Sint Maarten

WILLEMSTAD – De wederopbouw op Sint-Maarten boekt zichtbare resultaten, maar noodzakelijke hervormingen blijven achter. Dit blijkt uit de halfjaarrapportage van het trustfonds voor de wederopbouw van Sint-Maarten, die staatssecretaris Zsolt Szabó van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De vertraging in institutionele hervormingen, met name bij afvalbeheer, vormt een groot knelpunt.

Het trustfonds, dat sinds 2018 actief is, heeft tot nu toe tien projecten uitgevoerd met een waarde van ruim 417 miljoen Amerikaanse dollar. Succesvolle projecten zijn onder andere de volledige herbouw van de terminal van de internationale luchthaven, die op 14 november feestelijk is geopend, en het herhuisvesten van alle illegale bewoners bij de afvalberg. Ook hebben 36 lokale bedrijven leningen ontvangen onder het Enterprise Support Project en zijn nieuwe initiatieven voor afvalbeheer en rioleringsverbeteringen in ontwikkeling.

Gebrek

Toch belemmert een gebrek aan capaciteit bij de Sint-Maartense overheid de voortgang van hervormingen, zoals de oprichting van een afvalbeheerorganisatie en de invoering van nieuwe afvalheffingen. Om deze problemen aan te pakken, heeft Nederland in samenwerking met Sint-Maarten een bilateraal ondersteuningsprogramma opgezet. Dit programma richt zich op het vergroten van kennis en capaciteit bij het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur (VROMI) om hervormingen door te voeren en projecten duurzaam te maken.

In totaal heeft Nederland 445 miljoen euro overgemaakt aan het trustfonds. Ondanks de uitdagingen benadrukt staatssecretaris Szabó dat Nederland de voortgang nauwgezet blijft monitoren en ondersteuning biedt waar nodig, met als doel de zelfredzaamheid van Sint Maarten te vergroten.