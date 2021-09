Hester Jonkhout wint award op Caribbean Tales Filmfestival met Dama Blanca

13 Gedeeld

Foto: Manon Hoefman/Picture this

Cameravrouw Hester Jonkhout heeft een award gewonnen op het Caribbean Tales Filmfestival in Canada. Ze won die in de categorie best cinematography met de film La Dama Blanca van regisseur Guus de Sain.

De 16e editie van het Festival in Toronto wordt dit jaar van 8 tot 24 september virtueel gehouden, vanwege covid19.

Jonkhout is heel erg blij met de prijs. “Een erkenning voor mijn werk. La Dama Blanca is mijn eerste fictiefilm. Tot nu heb ik alleen documentaires gemaakt. Deze prijs is een mooie push om door te gaan met fictie. Dat wil ik ook en dat ga ik ook doen.”

La Dama Blanka nam het tijdens het virtuele festival op tegen grote films als Buladó, die in Nederland een Gouden Kalf won. “Je voelt je als vrouwelijke director photography vaak klein tussen de grote jongens, dit voelt als een kroon op mijn werk.”

La Dama Blanca

La Dama Blanca is een film die gaat over het koesteren van het verleden. Een Papiamentstalige verfilming van het gelijknamige toneelstuk. Een klassieke vertolking waarin de hunkering naar een onbeantwoorde liefde centraal staat. Guus de Sain is regisseur en producer. De screenplay is van Laura Quast. De hoofdrollen worden vertolkt door Rina Penso en Giovanni Abath.

“Film maken is teamwork, dus de prijs is voor iedereen die zijn bijdrage leverde aan La Dama Blanca”, aldus Hester Jonkhout.