Het Amerikaanse consulaat kondigt kansen aan voor lokale aannemers

WILLEMSTAD – Ter voorbereiding op de bouw van een nieuw consulaat, organiseert het Amerikaanse consulaat op 10 januari een Meet & Greet-sessie in het Renaissance Wind Creek Curacao Resort in de Atrium-vergaderruimte.

Deze Meet & Greet biedt de mogelijkheid om meer te weten te komen over het miljoenenproject en voor Amerikaanse algemene aannemers om geïnteresseerde lokale bedrijven en bedrijven te ontmoeten.

Het project zal concurrerend worden aangeboden aan vooraf gekwalificeerde Amerikaanse algemene aannemers die werk zullen uitbesteden en materialen zullen aanschaffen bij lokale bouwbedrijven.

De definitieve toekenning wordt naar verwachting in het voorjaar van 2023 bekendgemaakt.

Het nieuwe consulaat zal ook kunst vertonen dat is gemaakt door hedendaagse Nederlands-Caribische en Amerikaanse kunstenaars. Het project omvat naar schatting 50 miljoendollar aan lokale investeringen en zal naar verwachting enkele honderden banen creëren.

Met de uitbreiding is 245 miljoen dollar gemoeid. De bouw begint in 2023 en moet in 2027 worden afgerond. Meer dan 200 bouwvakkers uit Amerika en Curaçao bouwen vier jaar aan het project.

Het nieuwe gebouw komt ten westen van het bestaande gebouw te staan op een terrein van 6,7 hectare. Het historische Roosevelt House blijft behouden.