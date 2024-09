Geschiedenis ‘Het archief ontwaakt’ over Caribische afkomst Dick Drayer 29-09-2024 - 3 minuten leestijd

DEN HAAG – Stamboomonderzoek naar Caribische voorouders kent flink wat uitdagingen. Dat merkte Serana Angelista toen ze zocht naar haar voorouders op Curaçao. Haar ervaringen pende ze neer in het boek ‘Het archief ontwaakt’, dat nieuw in de winkel van het Nationaal Archief in Den Haag ligt en gratis te verkrijgen is.

Kunstenaar en ontwerper Angelista vertelt op de website van het Nationaal Archief over haar ervaring: “Tijdens de slavernij kregen veel mensen op Curaçao opgelegde achternamen, die vaak niet uniek waren aan elkaar. Dit maakt het moeilijk om je voorouders te traceren. Bovendien zijn slechts twee van de toenmalige vijf districten op Curaçao gedocumenteerd in de archieven voor voorouderlijk onderzoek; alhoewel er nog veel werk nodig om de gegevens volledig vast te leggen. Stamboominformatie uit de andere drie districten bevindt zich in particulier bezit of is helaas verloren gegaan.”

Cassettebandjes

‘Het archief ontwaakt’ biedt aanvullende onderzoeksmethoden, zoals het bestuderen van de sociaalhistorische context, fysieke locaties zoals familie-erfgoed, artistiek onderzoek en de kracht van verbeelding. Maar ook DNA-onderzoeken en de invloed van kunst en natuurwetenschappen.

“Gesproken geschiedenis is ook een belangrijke informatiebron, zoals cassettebandjes met interviews”, zegt Angelista. Zoals de auteur in haar voorwoord schrijft, biedt het boek geen garantie dat je je voorouders zult vinden. Het kan je wel inspireren en een bredere blik geven in je speurtocht.

Vertrekpunt

Angelista vult aan: ‘Dit boek is gericht op mensen uit Curaçao. Maar personen afkomstig van Aruba en Bonaire hebben er mogelijk ook wat aan.’ Het boek is met bijdragen van onderzoeker en historicus Rowan van der Stelt, beeldend kunstenaar Avantia Damberg, curator Lusette Verboom en Angelista zelf. De auteurs geven, ieder vanuit hun eigen vakkennis, inzicht in alternatieve onderzoeksmiddelen en bronnen.’ De archieven van de trans-Atlantische handel in tot slaaf gemaakte mensen vormen in ‘Het archief ontwaakt’ een vertrekpunt.

Per persoon is één exemplaar van het boek te krijgen in de winkel van het Nationaal Archief. Op is op. Het boek komt ook te liggen in de Nationale bibliotheek in Curaçao.

Meer weten over Curaçao of zelf op zoek naar voorouders die in Curaçao woonden? Bekijk de zoekhulp van het Nationaal Archief ‘de Kòrsou – Curaçao: mensen van toen’ en start een stamboomonderzoek.

