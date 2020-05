Het CMC Cathlab is operationeel

34 Gedeeld

Willemstad – Het Curaçao Medical Center heeft haar eerste patiënt in het Cathlab behandeld. De apparatuur daar wordt gebruikt om de slagaders en het hart in beeld te brengen. Mogelijke defecten kunnen dan vast gesteld worden.

Verder is het nu ook mogelijk om hartkleppen te repareren en pacemakers te implanteren bij patiënten met hartritmestoornissen. Het CMC is met dit Cathlab een van de weinige ziekenhuizen in de regio waar dit soort medisch-technische behandelvormen kunnen worden uitgevoerd.

