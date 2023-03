Het Curaçao voetbalelftal speelt deze maand tegen wereldkampioen Argentinië

WILLEMSTAD – Curaçao speelt deze maand tegen Argentinië in een vriendschappelijke wedstrijd. De wereldkampioen speelt ook tegen Panama. Het is voor het eerst dat Curaçao tegen het nationale team van Argentinië uitkomt.

De oefeninterlands vinden op respectievelijk 23 en 26 maart plaats. Panama is op 23 maart aan de beurt in het Monumental-stadion in Buenos Aires. Curaçao maakt zijn opwachting op 26 maart in het Mario Kempes-stadion in Córdoba.

Een dag voor de vriendschappelijke match speelt Curaçao in de Nations League tegen Canada. De Curaçaose selectie staat onder leiding van coach Remko Bicentini.