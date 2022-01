Het gaat heel hard nu op Curaçao met besmettingen

20 Gedeeld

Op de eerste dag van het jaar hebben zijn op Curaçao 816 mensen positief getest op Covid19. 184 patiënten mochten hun isolatie verlaten, zodat het totaal aantal mensen met een actieve infectie 3.824 bedraagt.

Ook het aantal ziekenhuisopnames gerelateerd aan Corona is deze eerste januari toegenomen. Gisteren lagen er nog twaalf mensen in het CMC, van wie tien op de intensive care. Vandaag is dat aantal gestegen naar zeventien. Wel mochten drie mensen de IC verlaten.

Aruba

Op Aruba gaat het ook hard, al is het minder dan op Curaçao. Vandaag werden 504 mensen positief getest. 258 mochten hun isolatie verlaten, zodat het totaal aantal cases 3.058 bedraagt. Ook op Aruba zijn er meer mensen opgenomen. In het HOH-ziekenhuis liggen nu tien mensen, drie meer dan op oudejaarsdag. Ook op de intensive care is er een patiënt met covid19 bijgekomen.