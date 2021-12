DEN HAAG – Het gaat ‘helemaal top’ met prinses Beatrix. Dat zei koning Willem-Alexander tegen een verslaggever van Blauw Bloed.

Volgens hem is er gelukkig helemaal niks aan de hand met zijn moeder. Die had milde verkoudheidsklachten, liet zich testen en de uitslag bleek positief. De 83-jarige prinses zit sindsdien in isolatie op haar landgoed Drakensteyn in Lage Vuursche.

De verkoudheid weet zij aan de airconditioning op Curaçao, waar zij kort voor het positieve testresultaat van was teruggekeerd. Door de corona mist Beatrix vandaag de achttiende verjaardag van prinses Amalia.

