Het is extreem warm op Aruba. Wat is er aan de hand?

ORANJESTAD – Foto’s van thermometers die ver boven de 40 graden aantikken en veel memes (satirische plaatjes) van hilarische hitte-waarschuwingen. Wie afgaat op het geklaag op straat en sociale media, gelooft dat het nog nooit zó warm is geweest op Aruba, schrijft Caribisch Netwerk.

Geen gymlessen buiten, kinderen genoeg laten drinken en zelfs verkorte schooltijden. De grootste scholengemeenschap SKOA neemt de extreme hitte serieus. Zo kregen de hoofden van alle 46 scholen een brief om maatregelen te nemen, vertelt directeur Anuesca Baly.

Een bewoner is de stank zo zat dat hij alle kieren heeft afplakt

De verkoelende wind die normaal richting zee waait, is er niet. Er komen ook serieuze berichten van wijkbewoners in de buurt van de enorme afvalberg Parkietenbos. De stank van het afval blijft hangen.

Sommige bewoners vluchten hun huis uit, omdat het niet te harden is. Ook vanuit andere wijken die bijna nooit last ervaren, wordt er geklaagd dat ze ‘Parkietenbos’ kunnen ruiken.

Stroomrecord

De afgelopen dagen is het ook puffen en zuchten door de extreme hitte. Het stroomverbruik op het eiland was de afgelopen dagen nog niet eerder zo hoog. De gemiddelde piek bij stroomproducent WEB is 135 megawatt, nu is dat 150 megawatt. “Dat komt inderdaad door het hogere stroomverbruik door de hitte”, zegt woordvoerder Asja Dongen.

“Veel mensen zeggen nu dat de stroomverbruik goed is voor ons, omdat het leidt tot meer inkomsten”, merkt ze op. “Maar dat is niet het geval.”

Het Arubaanse kabinet heeft inmiddels een warmte-advies uitgebracht

Het kost het bedrijf juist meer om met de energiemotoren meer elektriciteit te produceren. Dat betekent extra investeringen plus meer brandstof, wat geen duurzame oplossing is.

“Daarom altijd ook op warme dagen: zuinig omgaan met energie”, benadrukt Dongen.

Alleen met een gevoelstemperatuur van 36 tot boven de 40 graden in de middaguren, is het moeilijk ergens anders verkoeling te vinden dan binnen met de airco aan. Die blijft bovendien de hele nacht aan in de meeste Arubaanse slaapkamers. Want ook als de zon om half zeven onder gaat, blijft het rond de 30 graden.

Arubaanse media kritisch op meteorologische dienst

“Al drie jaar dat ik directeur ben, is er elk jaar zo’n brief met voorzorgsmaatregelen uitgegaan. Vooral voor de vijf scholen die geen airco hebben”, vertelt schooldirecteur Baly. “September is altijd zo warm.”

Maar zó warm? Baly zag geen hittewaarschuwingen. Reden voor haar om zelf de telefoon te pakken om de meteorologische dienst van Aruba te bellen. “Ik volg de meteo van Curaçao die al eerder waarschuwde voor de extreme hitte. Ik wilde weten hoe het weer op Aruba zou verlopen.”

De Arubaanse media waren daar ook al op gesprongen. “Onbegrijpelijk, dat de weersverwachtingen van deze weerinstituten verschillen terwijl de eilanden op een kwartier van elkaar liggen”, bericht 24Ora.

Dat zorgde voor negatieve reacties over de kunde van meteoroloog David Barkmeyer, die directeur is van de Arubaanse weerdienst. Opvallend is de aanval en commentaar op zijn Curaçaose afkomst. Dat gebeurde afgelopen juni ook toen de weersverwachting voor de storm Bonnie toch meeviel.

Normaal

“Alles staat op onze website, dus daar moeten de mensen eens op gaan kijken”, zegt Barkmeyer in reactie. “Dit weer is heel normaal. Het is de warmste periode van het jaar en dat kan nog tot begin oktober duren.”

Waarom mensen nu toch massaal aan het klagen zijn? Daar heeft hij geen verklaring voor. “Mensen bellen ons ook veel. Het is warm ja, daarvoor waarschuwen we ook. Maar dit is dus niet ábnormaal.”

Of de extreme hitte van de afgelopen dagen dankzij klimaatverandering is? Dat valt niet direct te zeggen. “Nee niet echt, want het klimaat is al meer dan vijftig jaar aan het veranderen.”

Hij legt uit dat het in deze tijd ook zo warm aanvoelt door de kracht van de zonnestraling: 12 op de UV-index. Dat is zo hoog, dat het advies hierbij is om binnen te blijven.

Ook gebruikelijk in deze periode: weinig tot geen wind omdat storingen in de buurt alle lucht wegtrekt. Op dit moment is de boosdoener orkaan Earl.

De verkoelende wind vanaf de zee, die het woestijneiland normaal dragelijk maakt, voelt nu als een warme föhn. “De wind is warm, want het komt uit het zuidoosten; vanaf het Zuid-Amerikaanse continent.”

Barkmeyer legt uit wat veel bewoners niet weten: hoewel de abc-eilanden omringd zijn door zee, wordt het klimaat bepaald door het vastenland. “Lagen we op 2,3 graden meer in het noordoosten, dan was het koeler. Dan hadden we een echte zeeklimaat.”