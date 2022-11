Het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum NLR demonstreert Pipistrel Velis Electro op Aruba

ORANJESTAD – Op Aruba vonden afgelopen week demonstratievluchten plaats met de Pipistrel Velis Electro, een elektrisch aangedreven onderzoeksvliegtuig van Koninklijke Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum, NLR.

Per jaar reizen zo’n 150.000 passagiers per vliegtuig tussen Bonaire, Curaçao en Aruba. De luchtvaart is er onmisbaar, maar moet efficiënter, betaalbaar en duurzamer. Op de eilanden, die relatief dicht bij elkaar liggen (variërend van zo’n 30 tot 190 kilometer), kan elektrisch vliegen een uitkomst bieden.

De demonstratievluchten op Aruba, uitgevoerd met de elektrische tweezitter, bewijzen wat er mogelijk is. De vluchten maken onderdeel uit van A flight to the future, een conferentie georganiseerd door The Dutch Caribbean Cooperation of Airports (DCCA), die plaatsvond van 7 tot en met 11 november. De duurzame luchtvaart van de toekomst stond daar centraal.

Hoewel de demonstraties worden gehouden met een elektrische tweezitter is het uiteindelijk de bedoeling om 9- en 19-zitters in te zetten.

En er zijn meer redenen waarom de eilanden geschikt zijn voor elektrisch vliegen. Zo kan er veel groene energie worden opgewekt uit zon en wind, in overvloede aanwezig op de eilanden.

Op het vliegveld van Aruba is het op een na grootste zonnepark te vinden, waar jaarlijks in totaal tussen de 5000 en 6000 MWh aan stroom wordt opgewekt.