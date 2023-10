Het project ‘Een glimlach voor een stralende toekomst’ gaat naar Bandariba

WILLEMSTAD – Op 29 oktober voeren vrijwillige hygiënisten, zowel lokaal als internationaal, samen met enkele lokale tandartsen gratis tandheelkundige controles uit voor basisschoolkinderen in het gebied van Bandariba, tussen de 0-18 jaar.

Naast het uitvoeren van controles, zullen tandartsen ook ouders en kinderen onderwijzen over adequate tandheelkundige praktijken, inclusief tandpoetstechnieken en het belang van regelmatige tandartsbezoeken.

Het tandheelkundige hygiëneproject Smiles World, dat in Nederland is gelanceerd en in 2021 begon op Curaçao, gaat dus nu ook naar Bandariba onder de naam Un Smail pa Kòrsou, een smile voor Curaçao.

Het idee is om tandenborstels en tandpasta te distribueren aan kinderen die door hun thuissituatie geen tandheelkundige zorg krijgen. Ook krijgen ze een tandheelkundig zorgpakket en een instructiekaart met tandheelkundige praktijken voor kinderen.

Nodig

Het project is volgens de initiatiefnemers nodig omdat al voor de COVID-19-pandemie werd vastgesteld dat de mondhygiëne in Curaçao, met name onder de doelgroep, veel te wensen overlaat. Veel ouders zouden tandheelkundige behandelingen beschouwen als een luxe en zoeken pas hulp als hun kinderen pijn hebben.

Het doel van Un Smail pa Kòrsou is het bewustzijn van de bevolking van Curaçao te vergroten over het belang van mondgezondheid en tandheelkundige praktijken toegankelijk te maken voor degenen die dat het meest nodig hebben.

Fuik

Het project vindt plaats in het Multifunctioneel Centrum in Fuik in samenwerking met het Platform Bandariba. Het is duidelijk dat alle kinderen welkom zijn. Voor degenen die geen vervoer hebben, rijden er tijdens het evenement twee pendeldiensten om deelnemers te vervoeren.