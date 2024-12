Curaçao Het tijdloze kerstverhaal van Ced Ride en ‘Navidad Sin Padre’ Dick Drayer 22-12-2024 - 5 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De kerstperiode brengt herinneringen, warmte en familie samen, maar het is ook een tijd van reflectie over degenen die we verloren hebben. Voor velen op Curaçao en daarbuiten is het lied Navidad Sin Padre van de legendarische Ced Ride een krachtig symbool van die emoties. Dit Spaans gezongen nummer, dat in 1968 werd uitgebracht, is door de decennia heen een onvergetelijke klassieker op Curaçao geworden. Het lied vertelt niet alleen het persoonlijke verhaal van Ced Ride, maar ook dat van ontelbare families die tijdens de feestdagen geliefden missen. NOS-correspondent Dick Drayer over Kerst op Curaçao in met het Oog op Morgen

Cedric Ridderplaat, bekend als Ced Ride, werd geboren op Curaçao in 1940. Hij groeide uit tot een van de meest iconische artiesten van het eiland. Zijn nummer Navidad Sin Padre schreef hij nadat zijn vader vlak voor Kerstmis was overleden. De tekst weerspiegelt zijn verdriet en de leegte die dit verlies achterliet, maar ook zijn geloof in troost en hoop tijdens de kerstperiode.

Het lied werd oorspronkelijk opgenomen in het Spaans, een bewuste keuze in de jaren zestig toen Papiaments nog minder werd gebruikt in de muziek. Ride liet zich toen sterk inspireren door de Spaanstalige muziekcultuur van het Caribisch gebied. De originele opname werd gemaakt met de lokale band Los Dangers, en in 1969 ontving hij hiervoor zelfs de prestigieuze Tambú-prijs.

Tekst

De tekst van het lied raakt een gevoelige snaar. Het beschrijft hoe de kerstboom prachtig staat te schitteren, maar hoe een lege stoel aan de eettafel pijnlijk herinnert aan de afwezigheid van de vader. De moeder probeert de familie bijeen te houden en roept op tot vergeving en troost. Het refrein benadrukt dat kerst troost brengt, ondanks het verdriet. De melancholie wordt versterkt door de persoonlijke noot in het lied: de diepe band tussen Ced Ride en zijn vader.

Hoe mooi staat het kerstboompje daar.

Onder de boom staat de kribbe, die met zijn ster zal stralen.

Samen bidden we de rozenkrans tot het kind en zijn echtgenoot.

Maar er is maar één hoge stoel, die van papa.

De nacht is stil en de hemel is vredig.

Laat Jezus Christus komen, het is het kind dat leven geeft,

en in het huis, in stilte omringd,

is mama, die beeft terwijl ze bidt.

Haar ogen richten zich op de foto,

die van hem die er niet meer is.

En terwijl ze naar de foto kijkt,

die van mijn vader, huilt ze onophoudelijk,

herinnerend dat hij er niet meer is en nooit meer zal zijn.

Hoe verdrietig is Kerstmis wanneer vader niet bij het diner is.

Zijn stoel blijft leeg,

en de klokken troosten ons om twaalf uur,

terwijl ze aankondigen dat Christus al is gekomen.

We gaan naar mama toe terwijl we bidden,

het is Kerstmis en we moeten zingen.

Zegen, mama, zegen.

Kerstmis brengt ons troost.

Je kinderen, vruchten van jouw creatie,

knielen neer en vragen

om jouw zegen.

Zegen, mama, zegen.

Kerstmis brengt ons troost.

Curaçao

Kerst op Curaçao is een tijd van hereniging, waarin families van over de hele wereld samenkomen. Voor veel oudere generaties blijft Navidad Sin Padre een essentieel onderdeel van deze periode. Het lied wordt vaak gespeeld tijdens kerkdiensten en familiebijeenkomsten en herinnert luisteraars eraan om dierbaren te koesteren.

Hoewel jongere generaties misschien minder bekend zijn met Ced Ride, blijft zijn invloed voelbaar. Zijn muziek verbindt mensen en benadrukt het belang van culturele en familiale tradities.

Ced Ride overleed op zijn verjaardag, 14 juli 2021, maar zijn werk leeft voort. Met nummers als Navidad Sin Padre heeft hij een blijvende impact gehad op de Caribische cultuur. Zijn liederen vertellen verhalen die generaties overstijgen en herinneren ons eraan dat muziek troost kan bieden in tijden van verdriet.

Navidad Sin Padre is meer dan een kerstlied; het is een emotioneel monument voor verlies en liefde. In een tijd waarin kerstliederen vaak luchtig en vrolijk zijn, brengt dit nummer een diepere laag van betekenis en reflectie. Het is een oproep om stil te staan bij wat echt belangrijk is: familie, herinneringen en de hoop die Kerstmis kan brengen.

46