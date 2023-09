Het was opgelost, maar nu blijkt het voorkeursloket bij de belastingdienst nog steeds open

WILLEMSTAD – Minister van Financiën, Javier Silvania heeft ondanks progingen om de belastingheffing op Curaçao eerlijker te maken, nog steeds niet de vinger achter het systeem, waarbij financieel draagkrachtige belastingplichtigen of familie en vriendjes nog steeds kunnen genieten van een voorkeursbehandeling bij de Belastingdienst.

De minister benadrukte dat het onaanvaardbaar is dat mensen met aanzienlijke financiële middelen regelingen kunnen treffen en slechts een fractie van hun belastingschulden hoeven te betalen, terwijl anderen met minimale pensioenen zwaar worden belast.

Opvallend

De oproep is opvallend, omdat Silvania in maart vorig jaar in het parlement nog stelde dat hij een einde had gemaakt aan het bevoordelen van vriendjes en familie bij de belastingdienst.

Mensen met een hoge positie in het ambtenarenapparaat en de collectieve sector kregen volgens Silvania jarenlang een voorkeuringsbehandeling bij de Belastingdienst.

Het ging toen volgens de bewindsman om ministers, parlementariërs, hoofden van departementen, directeuren en commissarissen van overheidsinstanties of elke andere hoge functionaris in de publieke sector.

In die gevallen moest eerst groen licht worden gegeven door leidinggevenden bij de Ontvanger, voordat de aangifte werd beoordeeld.

Volgens Silvania was deze situatie gestopt en had de regering Pisas orde op zaken gesteld.

Onmiddellijk

Maar in een recente verklaring heeft Silvania de directeur van de Belastingdienst, de heer Trona, opnieuw gewaarschuwd dat deze praktijken onmiddellijk moeten stoppen.

De minister verklaart dat de Belastingdienst de komende tijd ingrijpende veranderingen zal ondergaan om efficiënter te functioneren en de belangen van alle burgers te beschermen. Hij benadrukte dat het hoog tijd is om deze onrechtvaardige praktijken te beëindigen en ervoor te zorgen dat het belastingstelsel eerlijk is voor iedereen, ongeacht hun financiële situatie.