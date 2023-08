Het weer is druk op de Atlantische Oceaan

WILLEMSTAD – Het is druk op de Atlantische Oceaan met vijf weersystemen die orkaan zijn of uit kunnen groeien tot orkaan. Volgens informatie van het National Hurricane Center NHC is er vandaag nieuw systeem bij gekomen voor de kust van West-Afrika, die een kans heeft van zeventig procent om uit te groeien tot een orkaan.

Deze tropische golf wordt aangeduid als “Invest 94L”. “Invest” is een term die door het NHC wordt gebruikt om een gebied aan te duiden dat nauwlettend wordt gevolgd vanwege het potentieel voor tropische ontwikkeling.

Volgens het NHC is het mogelijk dat er aan het eind van deze week een tropische depressie ontstaat als het systeem zich west-noordwestelijk of noordwestelijk over de oostelijke Atlantische Oceaan verplaatst.

De kans op de vorming van een gesloten tropische depressie in de komende twee dagen is zeventig procent. Bij een gesloten systeem is de kans op ontwikkeling van een storm of orkaan levensgroot.

Orkaan Franklin beweegt zich in noordnoordwestelijke richting over het westelijke deel van de noordelijke Atlantische Oceaan. Orkaan Idalia bevindt zich ten zuidoosten van de staat Georgia en beweegt zich in noordnoordwestelijke richting. Geen van deze twee orkanen vormt een bedreiging voor het eiland Curaçao.