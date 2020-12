Het weer op Curaçao op dinsdag 29 december

Willemstad – Het is merendeels zonnig en het blijft droog. De verwachte minimum temperatuur zal rond de 22 graden Celsius zijn (lokaal onder de 20!) en de maximum temperatuur zal rond de 30 graden Celsius zijn. De wind zal vanuit het oosten-noordoosten komen en zal tussen windstil tot matig zijn (windstil-11 knopen met uitschieters tot 13 knopen).



Weeroverzicht dinsdag: Vandaag blijft het droog, vanaf morgen zal de kans op een bui weer toenemen. De wind blijft tot en met morgen aan de zwakke kant uit een oostelijke tot noordoostelijke richting waaien. Doordat vannacht de wind is weggevallen, de lucht onbewolkt was en er een koudere luchtstroom zich in de omgeving bevindt, is de temperatuur lokaal onder de 20 graden Celsius gedaald.

