Het weer op Curaçao op woensdag 07 oktober

Foto – Shakir Angela gisteravond

Willemstad – Een tropische golf heeft ervoor gezorgd dat we afgelopen avond en nacht lokaal behoorlijk wat neerslag hebben gekregen. In Groot Kwartier, Curaçao is er in totaal 52 mm neerslag gemeten.

Vandaag overdag blijft het droog. De kans dat we vanavond of aankomende nacht weer regen en onweer krijgen is een stuk kleiner (ongeveer 20%-30%) maar niet nihil.

Weer op de ABC eilanden voor woensdag 7 oktober: Het is half bewolkt tot merendeels zonnig en droog. De verwachte minimumtemperatuur zal rond de 24 graden Celsius zijn en de maximumtemperatuur zal rond de 33 graden Celsius zijn. De wind komt uit het zuidoosten en zal matig tot hard zijn (13-18 knopen met uitschieters tot 23 knopen).

