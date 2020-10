Het weer op Curaçao voor de komende dagen

4 Gedeeld



Vrijdag 30 oktober: Het is half bewolkt met een kans op een aantal lokale buien. Later in de middag lijkt het droger of droog te blijven. De verwachte minimumtemperatuur zal rond de 25 graden Celsius zijn en de maximumtemperatuur zal rond de 32 graden Celsius zijn. De wind komt uit het oosten en zal over het algemeen zwak zijn (6-11 knopen met uitschieters tot 13 knopen).

Weeroverzicht voor het weekend: Het weerbeeld is duidelijk veranderd gezien we nu onder de invloed zijn van verschillende tropische golven, waarvan er één die zich ten oosten van ons bevindt en al 70% kans heeft om zich verder te ontwikkelen tot een tropische cycloon.

Het zal morgen ten noorden van de lokale eilanden trekken en als de modellen kloppen, dan zouden we tussen vanavond en morgen meer buienactiviteit moeten verwachten met mogelijk onweer. Zware neerslag wordt dan niet uitgesloten.

Indien het systeem zich nog sneller ontwikkeld en verder ten noorden trekt, zou het grotendeel van de neerslag ten noorden van de eilanden kunnen trekken. Dus, er zijn nog verschillende scenario’s mogelijk. De dagen erna en zodra het systeem ten westen van ons is getrokken, blijft de kans op buienactiviteit.

Veel zon wordt in principe niet verwacht, het wordt overdag maximaal rond de 31-32 graden, afhankelijk van de aantal uren zon en neerslag, en in de nacht rond de 24-25 graden. De wind zal zaterdag over het algemeen zwak blijven en zondag mattig zijn vanuit voornamelijk het oosten. De wind kan tijdelijk uit verschillende richtingen komen in de ochtend van zaterdag.

Meer over het weer lees je op Caribbean Weather Center (Facebook) en op caribbeanweathercenter.net

Lees ook: