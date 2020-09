Het weer op Curaçao voor de komende dagen

Vrijdag 18 september: Het is merendeels zonnig, benauwd en droog. De verwachte minimumtemperatuur zal rond de 27 graden Celsius zijn en de maximumtemperatuur zal rond de 34 graden Celsius zijn. De wind komt uit het noordoosten en zal over het algemeen zwak zijn (windstil-11 knopen met uitschieters tot 12 knopen).

Weeroverzicht vrijdag: De stabieleweersomstandigheden over onze regio blijven zowel vandaag als morgen aanwezig waardoor er geen neerslag van betekenis wordt verwacht. Op zondag is er een grotere kans op een bui of twee. Wat betreft het orkaanseizoen, hebben we te maken met twee cyclonen over de Atlantische Oceaan, namelijk tropische depressie tweeëntwintig over de Golf van Mexico, die op korte termijn zich verder zal ontwikkelen tot de tropische storm Wilfred, en de orkaan Teddy over de Atlantische oceaan. Er zijn verder nog eens vier gebieden die in de gaten worden gehouden, waarvan er één zich vandaag verder kan ontwikkelen tot een depressie of storm en als het de volgende storm zou worden, dan krijgt het, indien die andere Wilfred wordt genaamd, de naam Alpha, de eerste naam van de Griekse alfabet.

Zaterdag 19 september: Het is merendeels zonnig, benauwd en droog. De verwachte minimumtemperatuur zal rond de 26 graden Celsius zijn en de maximumtemperatuur zal rond de 33 graden Celsius zijn. De wind komt uit het zuidoosten en zal over het algemeen zwak zijn (windstil-11 knopen met uitschieters tot 12 knopen).

Zondag 20 september: Het is half bewolkt en warm met een kans op een lokale bui of twee. De verwachte minimumtemperatuur zal rond de 27 graden Celsius zijn en de maximumtemperatuur zal rond de 34 graden Celsius zijn. De wind komt uit het oosten en zal zwak tot matig zijn (8-13 knopen met uitschieters tot 17 knopen).

